  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 31 Mart 2025

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 31 Mart 2025

Gelinim Mutfakta puan durumu 31 Mart | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 31 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 12:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 31 Mart 2025

GELİNİM MUTFAKTA 31 Mart | Gelinim Mutfakta'nın 1591. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 31 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 31 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 31 Mart Pazartesi haftanın ilk gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Mart - 28 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

28 Mart Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da programa kimse veda etmedi.

ASpor CANLI YAYIN

Zaha G.Saray'a geri mi dönüyor?
F.Bahçe'ye tarihi fırsat!
DİĞER
Şarkıcı Burak Kut ve eşi Cansen Yeni Kut GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Bayram sarılarak kutlanır"
Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Macron telefonla aradı
Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke'yi beklerken...
Gedson'dan Yasin Kol'a övgü dolu sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? 11:55
Danylo Sikan hayal kırıklığı yaşattı Danylo Sikan hayal kırıklığı yaşattı 11:39
Arthur Masuaku’nun ‘dalya’ heyecanı Arthur Masuaku’nun ‘dalya’ heyecanı 11:29
Gedson'dan Yasin Kol'a övgü dolu sözler! Gedson'dan Yasin Kol'a övgü dolu sözler! 11:26
İşte G.Saray galibiyetinin perde arkası İşte G.Saray galibiyetinin perde arkası 10:58
Hellas Verona-Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hellas Verona-Parma maçı ne zaman, saat kaçta? 10:52
Daha Eski
Zaha G.Saray'a geri mi dönüyor? Zaha G.Saray'a geri mi dönüyor? 10:51
G.Saray Kadıköy'de üstün! G.Saray Kadıköy'de üstün! 10:42
Miami Açık'ta şampiyon Jakub Mensik! Miami Açık'ta şampiyon Jakub Mensik! 10:20
Alperen'den Suns'a 16 sayı Alperen'den Suns'a 16 sayı 10:19
F.Bahçe'ye tarihi fırsat! F.Bahçe'ye tarihi fırsat! 10:12
Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke'yi beklerken... Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke'yi beklerken... 10:11