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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 27 Mart Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayhan kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 27 Mart Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayhan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Ayhan Bey oldu. Ayhan Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayhan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 27 Mart puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 17:30
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 27 Mart Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayhan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Ayhan Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 27 Mart 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYHAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Mart yarışmacısı Ayhan Bey oldu. Ayhan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ALİ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Mart yarışmacısı Ali Bey oldu. Ali Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Meltem: 4

Ayhan: 5

Zeynep: 5

Zehra: 6

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