  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 27 Mart 2025

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 27 Mart 2025

Gelinim Mutfakta puan durumu 27 Mart | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 27 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 11:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 27 Mart 2025

GELİNİM MUTFAKTA 27 Mart | Gelinim Mutfakta'nın 1589. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 27 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 27 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 27 Mart Perşembe haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda çeyrek altının sahibi gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Mart - 21 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Işıl gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

21 Mart Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da programa veda eden gelin Cansu & İlayda gelin oldu.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor
Aslan'dan bomba transfer hamlesi!
DİĞER
Kimisi uyku apnesiyle, kimisi de kaçış sendromuyla mücadele ediyor… İşte ünlülerin daha önce hiç duymadığınız hastalıkları!
Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu'nu hem Mansur Yavaş'ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur
Derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi!
G.Saray'a Felix müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyan devinde Mourinho'ya kanca İtalyan devinde Mourinho'ya kanca 10:50
Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda? Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda? 10:37
Aslan'dan bomba transfer hamlesi! Aslan'dan bomba transfer hamlesi! 10:23
Barcelona - Wolfsburg maçı hangi kanalda? Barcelona - Wolfsburg maçı hangi kanalda? 10:03
Derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! Derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! 09:41
Barcelona - Osasuna maçı ne zaman? Barcelona - Osasuna maçı ne zaman? 09:37
Daha Eski
G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor 08:54
Bugünkü maçlar 27 Mart Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 27 Mart Perşembe 2025 08:33
Özel sporcular hazır Özel sporcular hazır 00:01
U17 Milliler B Ligi'ne düştü U17 Milliler B Ligi'ne düştü 00:00
Kadınlarda derbi heyecanı Kadınlarda derbi heyecanı 23:54
Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti 23:49