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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 21 Mart Cuma 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 21 Mart Cuma 2025

Survivor 2025, 21 Mart Cuma günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 21 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 21 Mart Cuma Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 21:12
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 21 Mart Cuma 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 21 Mart Cuma günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 21 Mart 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 21 MART 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 21 Mart Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

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