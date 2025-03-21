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Haberler Magazin Mutfak Bahane günün kazananı? 21 Mart 2025

Mutfak Bahane günün kazananı? 21 Mart 2025

Kaynanalar ve gelinlerin birlikte yarıştığı, damatların ise puanladığı Mutfak Bahane programında heyecan dorukta. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranları renklendiren Mutfak Bahane'de gün sonunda kazanan gelin 4 çeyrek altının sahibi oluyor. Cuma günü ise 20 altın bilezik ödülünü alan gelinler arasında en düşük puanı alan gelininde elendiği programda her gün heyecan dorukta.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 15:29
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Mutfak Bahane günün kazananı? 21 Mart 2025

MUTFAK BAHANE | 21 Mart Cuma günü yeni bölümüyle ekranlarda yerini alan Mutfak Bahane programında gelinler ve kayınvalidelerin birlikte mücadelesi sürüyor. Günün sonunda en yüksek puanı toplayan gelin 4 çeyrek altını kazanırken haftanın son gününde ise şampiyona 20 altın bilezik veriliyor. Peki Mutfak bahane 21 Mart Cuma çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte detaylar...

MUTFAK BAHANE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Mutfak Bahane'de haftanın son gününde en düşük puanı alarak programa veda eden gelin henüz belli olmadı. gün sonunda haberimiz güncellenecektir.

MUTFAK BAHANE BUGÜN KİM KAZANDI? | 21 Mart Mutfak Bahane çeyrek altınları kim aldı?

Mutfak Bahane yarışmasında 21 Mart Cuma gününün birincisi ve 4 çeyrek altının kazananı henüz belirlenmedi.

MUTFAK BAHA

NE'DE BU HAFTA 20 BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Mutfak Bahane yarışmasında 21 Mart Cuma günü 20 bilezik sahibi olan gelin henüz açıklanmadı program sonunda belirlenecektir...

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