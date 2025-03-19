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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 Mart Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Coşkun kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 Mart Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Coşkun kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Coşkun Bey oldu. Coşkun Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Coşkun kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 18 Mart puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 17:32
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 Mart Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Coşkun kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Coşkun Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 19 Mart 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ COŞKUN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Mart yarışmacısı Coşkun Bey oldu. Coşkun Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ELİF KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Mart yarışmacısı Elif Hanım oldu. Elif Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Coşkun: 6

Ulviye: 4

İbrahim: 5

Hülya: 4

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