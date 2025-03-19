YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 Mart Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Coşkun kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Coşkun Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 19 Mart 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ COŞKUN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Mart yarışmacısı Coşkun Bey oldu. Coşkun Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ELİF KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Mart yarışmacısı Elif Hanım oldu. Elif Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Coşkun: 6

Ulviye: 4

İbrahim: 5

Hülya: 4