  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 Mart Çarşamba 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 Mart Çarşamba 2025

Survivor 2025, 19 Mart Çarşamba günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 19 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 19 Mart Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 22:36 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 23:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 Mart Çarşamba 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 19 Mart Çarşamba günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 19 Mart 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 19 MART 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 19 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmız takım oldu.

ASpor CANLI YAYIN

İrfan Can Eğribayat neden kadroya alınmadı? Montella açıkladı
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Cristiano Ronaldo ve Manchester United efsanesine şok! Bir hafta arayla aynı kaderi yaşadılar...
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bir şok da ABD'den: Türkiye'nin karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halkbank Dörtlü Final'de! Halkbank Dörtlü Final'de! 22:12
Szalai'den dikkat çeken Arda sözleri! Szalai'den dikkat çeken Arda sözleri! 21:38
Macaristan'da flaş gelişme! Sallai... Macaristan'da flaş gelişme! Sallai... 21:32
Ziraat Bankkart finalde! Ziraat Bankkart finalde! 21:27
Derbide kazanan Beşiktaş BOA! Derbide kazanan Beşiktaş BOA! 20:11
F.Bahçe'de çalışmalar devam ediyor F.Bahçe'de çalışmalar devam ediyor 18:29
Daha Eski
Milliler Macaristan maçına hazır Milliler Macaristan maçına hazır 17:45
U19 Milli Takımı berabere kaldı U19 Milli Takımı berabere kaldı 16:17
"Tek sorumlu Mourinho'dur" "Tek sorumlu Mourinho'dur" 10:03
Clippers Cavaliers'ı yendi Clippers Cavaliers'ı yendi 10:09
F.Bahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek F.Bahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek 10:45
A. Villa Kenan Yıldız için harekete geçti! A. Villa Kenan Yıldız için harekete geçti! 10:55