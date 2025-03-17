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Haberler Magazin Survivor kim kazandı? Survivor İLETİŞİM OYUNU 17 Mart Pazartesi 2025

Survivor kim kazandı? Survivor İLETİŞİM OYUNU 17 Mart Pazartesi 2025

Survivor 2025, 17 Mart Pazartesi günü iletişim oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Konseyin de olduğu bölümde programı takip eden vatandaşlar, gelişmeleri merakla takip etti. Peki, 17 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte 17 Mart Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 22:23
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Survivor kim kazandı? Survivor İLETİŞİM OYUNU 17 Mart Pazartesi 2025

SURVIVOR KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 17 Mart Pazartesi günü iletişim oyunu oynandı. Sevdikleriyle görüşmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar dikkat çeken performanslar sergiledi. Heyecan dolu bölümde programı takip eden kişiler gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki, 17 Mart 2025 Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI 17 MART 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 17 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

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