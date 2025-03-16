Survivor ELENEN İSİM BELLİ OLDU | Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Mart Pazar 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 16 Mart Pazar günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 16 Mart 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ 16 MART 2025?

Survivor 16 Mart Pazar 2025 günü Asena ve Elif arasında oynanan düello oyununu Asena kazandı. Buna göre, 16 Mart Pazar günü Survivor'da Elif Şadoğlu elendi.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 16 MART 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 16 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu.