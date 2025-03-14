Gelinim Mutfakta kim elendi 14 Mart Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 14 MART? | Gelinim Mutfakta'nın 1580. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 14 MART KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde eleme henüz gerçekleşmedi program sonunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 7 MART BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin gün sonunda belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 7 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 Mart Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz berlirlenmedi.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 13 Mart Perşembe günü yayınlanan bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan İlayda gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 3 Mart - 7 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde Işıl ile Şirin aynı puanı alarak haftayı kapattı. Alınan karara göre, 3-7 Mart haftasında programa veda eden gelin olmadı.