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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 13 Mart Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bora kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 13 Mart Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bora kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Bora Bey oldu. Bora Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bora kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 13 Mart puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 16:38
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 13 Mart Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bora kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Bora Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 13 Mart 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BORA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mart yarışmacısı Bora Bey oldu. Bora Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ RABİA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Mart yarışmacısı Rabia Hanım oldu. Rabia Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Egemen: 4

Emel: 5

Bora: 6

Gülcan: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLCAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Mart yarışmacısı Gülcan Hanım oldu. Gülcan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Egemen: 5

Emel: 4

Bora: 4

Rabia: 5

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