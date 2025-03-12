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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Mart Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rabia kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Mart Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rabia kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Rabia Hanım oldu. Rabia Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rabia kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 11 Mart puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 18:12
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Mart Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rabia kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Rabia Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 12 Mart 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ RABİA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Mart yarışmacısı Rabia Hanım oldu. Rabia Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLCAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Mart yarışmacısı Gülcan Hanım oldu. Gülcan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Egemen: 5

Emel: 4

Bora: 4

Rabia: 5

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