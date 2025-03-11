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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Mart Salı 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Mart Salı 2025

Survivor 2025, 11 Mart Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 11 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 11 Mart Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 23:26
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Mart Salı 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 11 Mart Salı günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 11 Mart 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 11 MART 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 11 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Mavi takım oldu.

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