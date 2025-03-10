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Haberler Magazin Survivor ACİL DURUM KONSEYİ! Survivor iletişim oyunu 10 Mart Pazartesi 2025

Survivor ACİL DURUM KONSEYİ! Survivor iletişim oyunu 10 Mart Pazartesi 2025

Survivor 2025, 10 Mart Pazartesi günü iletişim oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Acil durum konseyinin de olduğu bölümde televizyonseverler gelişmeleri merakla takip etti. Peki, 10 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte 10 Mart Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 22:22
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Survivor ACİL DURUM KONSEYİ! Survivor iletişim oyunu 10 Mart Pazartesi 2025

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 10 Mart Pazartesi günü iletişim oyunu oynandı. Sevdikleriyle görüşmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar dikkat çeken performanslar sergiledi. Acil durum konseyinin de olduğu bölümde programı takip eden kişiler gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki, 10 Mart 2025 Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI 10 MART 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 10 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

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