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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 Mart Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Suzan kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 Mart Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Suzan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Suzan Hanım oldu. Suzan Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Suzan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 6 Mart puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 17:58
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 Mart Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Suzan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Suzan Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 6 Mart 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SUZAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Mart yarışmacısı Suzan Hanım oldu. Suzan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ONUR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Mart yarışmacısı Onur Bey oldu. Onur Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Suzan: 5

Aziz: 6

Serpil: 5

Suna: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SUNA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Mart yarışmacısı Suna Hanım oldu. Suna Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Suzan: 4

Aziz: 4

Serpil: 4

Onur: 5

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