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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Şubat Perşembe 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Şubat Perşembe 2025

Survivor 2025, 27 Şubat Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 27 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 27 Şubat Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 20:55
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Şubat Perşembe 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 27 Şubat Perşembe günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 27 Şubat 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 27 ŞUBAT 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 27 Şubat Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

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