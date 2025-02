GENE HACKMAN KİMDİR? | Gene Hackman hayatını kaybetti! Polis departmanından ilk açıklama

GENE HACKMAN KİMDİR? | Efsanevi Hollywood oyuncusu Gene Hackman ve eşi, klasik piyanist Betsy Arakawa'nın, New Mexico'daki evlerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin köpeğinin de ölü bulunduğunu doğrulayan polis departmanı, konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

GENE HACKMAN KİMDİR?

Eugene Allen "Gene" Hackman, 30 Ocak 1930'da San Bernardino'da doğdu. İki Oscar ödüllü Amerikalı emekli oyuncu, 26 Şubat 2025'te Santa Fe, New Mexico'daki evinde, piyanist eşi Betsy Arakawa ve köpeğiyle birlikte ölü bulundu.

1970'li yıllarda gösterilen The French Connection filmindeki rolüyle tanınmış ve bu filmin ardından Hollywood'da filmlerde yer almıştır. 5 kez oskar ödülüne aday gösterildi. 2004 yılında artık film çekmeyeceğini söyleyerek, oyunculuk kariyerini noktalamış ve o zamandan bugüne kitap yazmaya başlamıştır. The French Connection I ve II filmleriyle ünü artan Gene Hackman, 1974 yılında yönetmen Francis Ford Coppola'nın The Converstaion başlıklı filminde de başarılı bir performans sergiledi. Yönetmen Robert Benton'un 1998 tarihli Twiligt filminde Paul Newman ve James Garner gibi oyuncularla çalıştı. Yönetmen Clint Eastwood ile 1998 tarihli Mutlak Güç ve 1992 tarihli Affedilmeyen gibi başarılı filmleri oldu.

POLİS DEPARTMANINDAN İLK AÇIKLAMA

Polis departmanı tarafından yapılan açıklamada, Gene Hackman, eşi Betsy Arakawa ve köpeğinin ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı bildirildi. Açıklamanın devamında ölüm sebebi belirtilmezken ünlü oyuncu ve eşinin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.