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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 25 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem S. kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 25 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem S. kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı İrem S. Hanım oldu. İrem S. Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem S. kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 26 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 17:29
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 25 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem S. kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı İrem S. Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 26 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İREM S. KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Şubat yarışmacısı İrem S. Hanım oldu. İrem S. Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İREM Ö. KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Şubat yarışmacısı İrem Ö. Hanım oldu. İrem Ö. Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

İrem S.: 5

Perihan.: 5

Murat: 5

Can: 7

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PERİHAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Şubat yarışmacısı Perihan Hanım oldu. Perihan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

İrem S.: 4

İrem Ö.: 5

Murat: 6

Can: 5

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