Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Şubat 2025

GELİNİM MUTFAKTA 26 ŞUBAT | Gelinim Mutfakta'nın 1568. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 26 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 26 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 26 Şubat Çarşamba günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Şubat Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Şubat - 21 Şubat haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Şirin gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

21 Şubat Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen gelin Bahar oldu.