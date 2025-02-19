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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 Şubat Çarşamba 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 Şubat Çarşamba 2025

Survivor 2025, 19 Şubat Çarşamba günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 19 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 19 Şubat Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 22:50 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 23:10
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 Şubat Çarşamba 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 19 Şubat Çarşamba günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 19 Şubat 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 19 ŞUBAT 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 19 Şubat Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım KIRMIZI takım oldu.

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