  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 18 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 18 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Özlem Hanım oldu. Özlem Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 18 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 18:00 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 18:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 18 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Özlem Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 18 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZLEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Şubat yarışmacısı Özlem Hanım oldu. Özlem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMİNE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17 Şubat yarışmacısı Emine Hanım oldu. Emine Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Özlem: 6

Hasan: 5

Sinan: 5

Umu B. Bah: 7

F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
Doğum günü ölümü olmuştu... Rock müziğin efsanevi ismini tanıyabildiniz mi?
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya arabuluculuk çağrısı: Barış görüşmeleri için ideal ev sahibi Türkiye!
Özbek'ten sert sözler! "Ahlaksızlaşan rakibimiz..."
Gabriel Paulista antrenmanlara başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Gaziantep FK hazırlıkları Fırtına'da Gaziantep FK hazırlıkları 17:50
Atletico Madrid'de Koke sakatlandı Atletico Madrid'de Koke sakatlandı 16:46
Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları 16:45
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 16:08
Ahmet Suat Özyazıcı mezarı başında anıldı Ahmet Suat Özyazıcı mezarı başında anıldı 16:01
Valverde'den Arda Güler yorumu: Mükemmel Valverde'den Arda Güler yorumu: Mükemmel 15:51
Daha Eski
Parma'da Cristian Chivu dönemi Parma'da Cristian Chivu dönemi 15:45
Gabriel Paulista antrenmanlara başladı! Gabriel Paulista antrenmanlara başladı! 15:40
G.Saray'da AZ Alkmaar mesaisi G.Saray'da AZ Alkmaar mesaisi 15:35
F.Bahçe'de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı 15:17
Ömer Erdoğan: Son maçlarda hakkımız yendi Ömer Erdoğan: Son maçlarda hakkımız yendi 15:13
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler 14:37