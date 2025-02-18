YEMEKTEYİZ puan tablosu 18 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Özlem Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 18 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZLEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Şubat yarışmacısı Özlem Hanım oldu. Özlem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMİNE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17 Şubat yarışmacısı Emine Hanım oldu. Emine Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Özlem: 6

Hasan: 5

Sinan: 5

Umu B. Bah: 7