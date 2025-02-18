Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 18 Şubat Salı 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 18 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 18 Şubat 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 18 ŞUBAT 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 18 Şubat Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım KIRMIZI takım oldu.