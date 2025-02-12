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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta 12 Şubat 2025 çeyrek altını kazanan kim? | Günün birincisi

Gelinim Mutfakta 12 Şubat 2025 çeyrek altını kazanan kim? | Günün birincisi

Gelinim Mutfakta puan durumu 12 Şubat | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 12 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 12:30
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Gelinim Mutfakta 12 Şubat 2025 çeyrek altını kazanan kim? | Günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA 12 ŞUBAT | Gelinim Mutfakta'nın 1558. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 12 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 12 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Şubat Çarşamba günü yayımlanan bölümünde, kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda çeyrek altının sahibi gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Şubat Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 3 Şubat - 7 Şubat haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

7 Şubat Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen gelin Elif oldu.

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