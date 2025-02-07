  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta 7 Şubat Cuma sonuçları: Kim elendi, bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 7 Şubat Cuma sonuçları: Kim elendi, bilezikleri kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri alan isim merak ediliyor. Hafta boyu en yüksek puanı kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi 7 Şubat Cuma? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta 7 Şubat Cuma sonuçları: Kim elendi, bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 7 ŞUBAT? | Gelinim Mutfakta'nın 1555. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 7 ŞUBAT CUMA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda elenen gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 7 ŞUBAT BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 7 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 7 Şubat Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazananı henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 6 Şubat Perşembe günü yayınlanan bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Elif gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Ocak - 31 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

31 Ocak Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen gelin Ebru oldu.

F.Bahçe'de 3 isim UEFA listesine dahil edildi!
G.Saray'dan hücuma flaş takviye!
DİĞER
UEFA Avrupa Ligi play-off maç takvimi belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off maçları ne zaman?
CHP'de 3'lü kriz! Mansur Yavaş'tan "daha erken" çıkışı! Özgür Özel'e "Ekrem İmamoğlu" resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?
Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Mourinho...
Maç sonu yıldız isme büyük övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman? 11:48
F.Bahçe'de 3 isim UEFA listesine dahil edildi! F.Bahçe'de 3 isim UEFA listesine dahil edildi! 11:43
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman? 11:30
UEFA listesine kimler eklenecek? 3 futbolcu... UEFA listesine kimler eklenecek? 3 futbolcu... 11:25
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! 11:09
Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? 11:02
Daha Eski
Transferde flaş gelişme! Beşiktaş... Transferde flaş gelişme! Beşiktaş... 10:22
Schjelderup için flaş karar! Schjelderup için flaş karar! 10:20
Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Mourinho... Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Mourinho... 10:20
Al Ahli - Al Fateh maçı ne zaman? Al Ahli - Al Fateh maçı ne zaman? 10:13
Al Nassr - Al Fayha maçı ne zaman? Al Nassr - Al Fayha maçı ne zaman? 10:06
Al Orubah - Al Wehda maçı ne zaman? Al Orubah - Al Wehda maçı ne zaman? 09:57