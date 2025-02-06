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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 6 Şubat Perşembe 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 6 Şubat Perşembe 2025

Survivor 2025, 6 Şubat Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 6 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 6 Şubat Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 16:00
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 6 Şubat Perşembe 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 6 Şubat Perşembe günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 6 Şubat 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 6 ŞUBAT 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 6 Şubat Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

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