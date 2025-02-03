Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 3 Şubat Pazartesi 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 3 Şubat Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 3 Şubat 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 3 ŞUBAT 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 3 Şubat Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.