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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 29 Ocak Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 29 Ocak Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 29 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 18:00
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 29 Ocak Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 29 Ocak 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Ocak yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MEHMET KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Ocak yarışmacısı Mehmet Bey oldu. Mehmet Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selim: 5

Nursena: 4

Zeynep: 4

Nurdan: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NURSENA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Ocak yarışmacısı Nursena Hanım oldu. Nursena Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selim: 7

Mehmet: 4

Zeynep: 6

Nurdan: 5

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