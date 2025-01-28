  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 28 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mehmet kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 28 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mehmet kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Mehmet Bey oldu. Mehmet Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mehmet kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 28 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 18:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 18:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 28 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mehmet kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Mehmet Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 28 Ocak 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MEHMET KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Ocak yarışmacısı Mehmet Bey oldu. Mehmet Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NURSENA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Ocak yarışmacısı Nursena Hanım oldu. Nursena Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selim: 7

Mehmet: 4

Zeynep: 6

Nurdan: 5

F.Bahçe'den olay transfer hamlesi!
F.Bahçe'de 3 ayrılık 2 sözleşme dondurma kararı!
DİĞER
Tuba Büyüküstün'ün güzellik sırrı ortaya çıktı! Meğer annesinden mirasmış...Görenler hayran kaldı
Öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat kalkıyor! Bakan Yusuf Tekin Milli Eğitim Akademisi hakkında bilinmeyenleri ilk kez Turkuvaz dijital ortak yayınında açıkladı
F.Bahçe'den flaş Rashford açıklaması!
G.Saray milli yıldız için devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den olay transfer hamlesi! F.Bahçe'den olay transfer hamlesi! 16:59
LaLiga ırkçılığa karşı yetki istedi LaLiga ırkçılığa karşı yetki istedi 16:52
Cengiz Ünder’in transferi iptal oldu! Cengiz Ünder’in transferi iptal oldu! 16:30
B.Dortmund Salih Özcan'ı geri çağırdı B.Dortmund Salih Özcan'ı geri çağırdı 16:03
İzzet Ali Erdal G.Antep'te! İzzet Ali Erdal G.Antep'te! 15:28
Beşiktaş'ta Twente mesaisi Beşiktaş'ta Twente mesaisi 14:26
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş Rashford açıklaması! F.Bahçe'den flaş Rashford açıklaması! 14:10
Kasımpaşa Burak Yılmaz'ı açıkladı! Kasımpaşa Burak Yılmaz'ı açıkladı! 14:04
Fenerbahçe'de Midtjylland mesaisi Fenerbahçe'de Midtjylland mesaisi 13:51
Bundesliga'da yeni dönem! Bundesliga'da yeni dönem! 13:43
Palut: İstikrarlı bir takım... Palut: İstikrarlı bir takım... 13:35
G.Saray milli yıldız için devrede! G.Saray milli yıldız için devrede! 13:35