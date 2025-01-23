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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 23 Ocak Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Olgun kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 23 Ocak Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Olgun kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Olgun Bey oldu. Olgun Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Olgun kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 23 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 19:06 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 19:20
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 23 Ocak Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Olgun kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Olgun Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 23 Ocak 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ OLGUN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Ocak yarışmacısı Olgun Bey oldu. Ali Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yasemin: 5

Elif: 4

Ali: 5

Büşra: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ALİ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Ocak yarışmacısı Ali Bey oldu. Ali Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yasemin: 6

Elif: 7

Olgun: 5

Büşra: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YASEMİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Ocak yarışmacısı Yasemin Hanım oldu. Yasemin Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ali: 5

Elif: 4

Olgun: 5

Büşra: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜŞRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Ocak yarışmacısı Büşra Hanım oldu. Büşra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ali: 5

Elif: 6

Olgun: 5

Yasemin: 4

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