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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 22 Ocak Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 22 Ocak Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Ali Bey oldu. Ali Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 22 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 17:12 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 17:20
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 22 Ocak Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Ali Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 22 Ocak 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ALİ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Ocak yarışmacısı Ali Bey oldu. Ali Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YASEMİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Ocak yarışmacısı Yasemin Hanım oldu. Yasemin Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ali: 5

Elif: 4

Olgun: 5

Büşra: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜŞRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Ocak yarışmacısı Büşra Hanım oldu. Büşra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ali: 5

Elif: 6

Olgun: 5

Yasemin: 4

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