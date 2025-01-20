Survivor'da kim elendi? Kaan mı, Melih mi? 19 Ocak 2025 son bölüm

Survivor 2025'te All Star ve gönüllüler yarışı hız kesmeden devam ediyor. 19 Ocak günü yayınlanan bölümde ödül oyunu için yarışan takımlar, ardından düello heyecanı yaşadı. Elenen ismin belli olduğu gecede Batuhan ile Doğuş potadan çıkarken, Melih ve Kaan son ikiye kalan isimler oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? Kaan mı, Melih mi? İşte detaylar...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 19 Ocak günü yayınlanan ödül oyununu Mavi Takım kazandı. Yani 19 Ocak Pazar günü ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

19 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümde Kaan ile Melih yarışmaya veda etmemek için düelloya çıktı. İkili arasında gerçekleşen düelloda kazanan isim Melih olurken, Survivor'dan elenen isim Kaan oldu.