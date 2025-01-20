  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Ocak 2025

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Ocak 2025

Gelinim Mutfakta puan durumu 20 Ocak | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 13:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Ocak 2025

GELİNİM MUTFAKTA 20 OCAK | Gelinim Mutfakta'nın 1541. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 20 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 20 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 20 Ocak Pazartesi günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13 Ocak - 17 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

17 Ocak Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen gelin Gamze oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA GEÇEN HAFTA YARIŞMADAN KİM ÇEKİLDİ?

17 Ocak Cuma günü yengesi Zeynep Hanım'ın iskli bir hastalığı olan Beyzanur, yarışmadan ayrılması gerektiğini açıkladı. Akciğerinde leke olan Zeynep Hanım'ın oğlu yarışmayı arayarak, annesinin tedavi olması gerektiğini belirtti.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe D. Carlos'la prensipte anlaştı!
Okan Buruk konuşuyor | CANLI
DİĞER
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler!
DEM Parti'den ikinci "İmralı" başvurusu! "Hazırım" diyen Öcalan PKK'yı lağvedecek mi? "Kısa açık ve net çağrı yapılması bekleniyor"
F.Bahçe'de Göztepe maçı öncesi Mourinho şoku!
G.Saray'dan ses getirecek transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
LaLiga'da zirvenin yeni sahibi R.Madrid LaLiga'da zirvenin yeni sahibi R.Madrid 12:38
Beşiktaş'ın maçına Avusturyalı hakem! Beşiktaş'ın maçına Avusturyalı hakem! 12:24
G.Saray'dan çarpıcı istatistik! D. Kiev maçında ilk peşinde G.Saray'dan çarpıcı istatistik! D. Kiev maçında ilk peşinde 12:22
Diego Carlos kimdir? Diego Carlos kimdir? 12:21
Basketbol Gelişim Merkezi TBF'ye tahsis edildi Basketbol Gelişim Merkezi TBF'ye tahsis edildi 12:20
Trabzonspor maçının yabancı VAR'ı belli oldu! Trabzonspor maçının yabancı VAR'ı belli oldu! 12:08
Daha Eski
G.Saray'dan ses getirecek transfer! G.Saray'dan ses getirecek transfer! 11:55
F.Bahçe D. Carlos'la prensipte anlaştı! F.Bahçe D. Carlos'la prensipte anlaştı! 11:51
Bisiklette uluslararası takımlar listesi açıklandı Bisiklette uluslararası takımlar listesi açıklandı 11:45
Jannik Sinner çeyrek finale yükseldi Jannik Sinner çeyrek finale yükseldi 11:28
Mustafa Çulcu'dan maç sonu flaş yorum! Mustafa Çulcu'dan maç sonu flaş yorum! 00:48
Inter 3 puanı 3 golle aldı! Inter 3 puanı 3 golle aldı! 01:51