Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Ocak 2025

GELİNİM MUTFAKTA 20 OCAK | Gelinim Mutfakta'nın 1541. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 20 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 20 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 20 Ocak Pazartesi günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13 Ocak - 17 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

17 Ocak Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen gelin Gamze oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA GEÇEN HAFTA YARIŞMADAN KİM ÇEKİLDİ?

17 Ocak Cuma günü yengesi Zeynep Hanım'ın iskli bir hastalığı olan Beyzanur, yarışmadan ayrılması gerektiğini açıkladı. Akciğerinde leke olan Zeynep Hanım'ın oğlu yarışmayı arayarak, annesinin tedavi olması gerektiğini belirtti.