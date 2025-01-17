  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta 17 Ocak Cuma sonuçları: Kim elendi, bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 17 Ocak Cuma sonuçları: Kim elendi, bilezikleri kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri alan isim merak ediliyor. Hafta boyu en yüksek puanı kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi 17 Ocak Cuma? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 12:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta 17 Ocak Cuma sonuçları: Kim elendi, bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 17 OCAK? | Gelinim Mutfakta'nın 1540. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda elenen gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Melengücceği tatlısı tarifi | Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Ocak Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazananı gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 6 Ocak - 10 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Beyzanur gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

10 Ocak Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen isim Aysun gelin oldu.

Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı!
REKLAM - Casper
DİĞER
İSPANYA KRAL KUPASI: Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?
DEM Parti İmralı heyetinden 'trafiğe' ilişkin açıklama: Samimi ve olumlu
Yıldız isimden flaş paylaşım! F.Bahçe'ye veda etti
G.Saray'a dünya yıldızı! Cimbom'dan dev hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına sahasında ilk peşinde Fırtına sahasında ilk peşinde 12:13
Hatayspor-G.Saray maçının VAR'ı belli oldu Hatayspor-G.Saray maçının VAR'ı belli oldu 12:11
Lille - Nice maçı ne zaman? Lille - Nice maçı ne zaman? 11:54
Montpellier - Monaco maçı ne zaman? Montpellier - Monaco maçı ne zaman? 11:46
Transferde ortak rakip! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde ortak rakip! F.Bahçe ve G.Saray... 11:36
Atışmaları gündem oldu! Mou ve Solskjaer... Atışmaları gündem oldu! Mou ve Solskjaer... 09:25
Daha Eski
Cimbom'da Icardi'yi üzen haber! Cimbom'da Icardi'yi üzen haber! 09:48
G.Saray'a Göztepe'den Romulo yanıtı G.Saray'a Göztepe'den Romulo yanıtı 09:53
Atakaş Hatayspor - Galatasaray maç bilgileri Atakaş Hatayspor - Galatasaray maç bilgileri 10:21
Yıldız isimden flaş paylaşım! F.Bahçe'ye veda etti Yıldız isimden flaş paylaşım! F.Bahçe'ye veda etti 10:32
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas basketbol maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas basketbol maçı saat kaçta? 10:38
Yabancı var ne zaman gelecek? Yabancı var ne zaman gelecek? 10:43