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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 16 Ocak Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuriye kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 16 Ocak Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuriye kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Nuriye Hanım oldu. Nuriye Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuriye kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 16 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 17:37 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 17:40
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 16 Ocak Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuriye kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Nuriye Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 15 Ocak 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NURİYE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Ocak yarışmacısı Nuriye Hanım oldu. Nuriye Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEVDA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Ocak yarışmacısı Sevda Hanım oldu. Sevda Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Harun: 7

Atakan: 6

Nuriye: 4

Suzan: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ATAKAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Ocak yarışmacısı Atakan Bey oldu. Atakan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Harun: 4

Sevda: 5

Nuriye: 6

Suzan: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SUZAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Ocak yarışmacısı Suzan Hanım oldu. Suzan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Harun: 5

Sevda: 6

Nuriye: 5

Atakan: 4

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