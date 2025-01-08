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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 8 Ocak Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burcu kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 8 Ocak Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burcu kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Burcu Hanım oldu. Burcu Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burcu kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 8 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 18:10 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 18:40
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 8 Ocak Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burcu kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Burcu Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 8 Ocak 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BURCU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Ocak yarışmacısı Burcu Hanım oldu. Burcu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ REŞİT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Ocak yarışmacısı Reşit Bey oldu. Reşit Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Reşit: 6

Kumsal: 5

Mustafa: 5

Sabriye: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SABRİYE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ocak yarışmacısı Sabriye Hanım oldu. Sabriye Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Reşit: 5

Kumsal: 6

Mustafa: 6

Burcu: 4

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