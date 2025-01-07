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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Ocak 2025

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Ocak 2025

Gelinim Mutfakta puan durumu 7 Ocak | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Ocak Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 12:00
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Ocak 2025

GELİNİM MUTFAKTA 7 OCAK | Gelinim Mutfakta'nın 1532. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 7 Ocak Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 7 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 7 Ocak Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda çeyrek altını alan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 30 Aralık - 3 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

3 Ocak Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen isim Zehra gelin oldu.

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