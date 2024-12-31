O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kim kazandı? O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim 2025?

O SES TÜRKİYE CANLI İZLE 31 ARALIK 2024 | Ekranların en sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle seyircilerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı. Efsane isimleri konuk getirerek yılbaşı heyecanını katlayan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de kimin kazandığı ise merak ediliyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kim kazandı?' sorgulaması yapıyor. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kazananı ve konukları...
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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KİM KAZANDI?
31 Aralık 2024 Salı günü yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında kimin kazandığı henüz belli olmadı. Programda kimin birinci olduğu ise henüz belli olmadı. Açıklama yapıldıktan sonra haberimiz güncellenecektir.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM 2025?
2024'e özel olarak hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Programda oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim yer alacak. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları:
Esra Bilgiç
Dilan Çiçek Deniz
Nalet Bebe (Ömer Başdoğan)
Deniz Baysal & Barış Yurtçu
Diren Polatoğulları
Berfu & Eser Yenenler
Aleyna Tilki
Burak Kut
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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
O Ses Türkiye yılbaşı gecesinde de TV8 ekranlarından izlenecek. Program, 20.00'de başlayacak ve 2025 yılına giriş kutlanacak.