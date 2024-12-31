O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kim kazandı? O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim 2025?

O SES TÜRKİYE CANLI İZLE 31 ARALIK 2024 | Ekranların en sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle seyircilerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı. Efsane isimleri konuk getirerek yılbaşı heyecanını katlayan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de kimin kazandığı ise merak ediliyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kim kazandı?' sorgulaması yapıyor. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kazananı ve konukları...

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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KİM KAZANDI?

31 Aralık 2024 Salı günü yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında kimin kazandığı henüz belli olmadı. Programda kimin birinci olduğu ise henüz belli olmadı. Açıklama yapıldıktan sonra haberimiz güncellenecektir.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM 2025?

2024'e özel olarak hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Programda oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim yer alacak. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları:

Beril Pozam & Ersin Arıcı

Esra Bilgiç

Mert Turak

Aslıhan Güner

Mina Demirtaş

Barış Kılıç

Doğukan Güngör

Giray Altınok

Sıla Türkoğlu,

Ülkü Hilal Çiftçi

Dilan Çiçek Deniz

Nalet Bebe (Ömer Başdoğan)

Deniz Baysal & Barış Yurtçu

Diren Polatoğulları

Berfu & Eser Yenenler

Aleyna Tilki

Burak Kut

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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

O Ses Türkiye yılbaşı gecesinde de TV8 ekranlarından izlenecek. Program, 20.00'de başlayacak ve 2025 yılına giriş kutlanacak.