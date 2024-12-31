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Haberler Magazin Masterchef yeni bölüm yok mu, neden yok? | Masterchef yeni bölüm ne zaman?

Masterchef yeni bölüm yok mu, neden yok? | Masterchef yeni bölüm ne zaman?

TV 8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Masterchef, 31 Aralık Salı akşamı ekranlara gelmedi. Tv 8'in yayın akışında da yer almayan programı takip edenler, arama motorlarında 'Masterchef yeni bölüm yok mu, neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 11:20
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Masterchef yeni bölüm yok mu, neden yok? | Masterchef yeni bölüm ne zaman?

Masterchef, sevilen jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla programı takip edenlerin akşamlarına renk katıyor. 7'den 70'e herkesin heyecanla takip ettiği, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği aşçılık programının yeni bölümü, TV 8'in in 31 Aralık Salı tarihli yayın akışında yer almadı. Peki Masterchef yeni bölüm yok mu, neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?

Masterchef yeni bölümü, yılbaşı gecesi olması sebebiyle 31 Aralık Salı günü yayımlanmayacak. Programın yeni bölümü yerine TV 8'de O SES Türkiye yılbaşı özel bölümü yayımlanacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef'in yeni bölümü, 9 Ocak Perşembe günü yayımlanacak.

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