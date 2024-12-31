Masterchef, sevilen jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla programı takip edenlerin akşamlarına renk katıyor. 7'den 70'e herkesin heyecanla takip ettiği, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği aşçılık programının yeni bölümü, TV 8'in in 31 Aralık Salı tarihli yayın akışında yer almadı. Peki Masterchef yeni bölüm yok mu, neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?

Masterchef yeni bölümü, yılbaşı gecesi olması sebebiyle 31 Aralık Salı günü yayımlanmayacak. Programın yeni bölümü yerine TV 8'de O SES Türkiye yılbaşı özel bölümü yayımlanacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef'in yeni bölümü, 9 Ocak Perşembe günü yayımlanacak.