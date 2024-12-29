MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılar final oynamak için mücadele ediyor. Yılın birincisi belli olmadan önce şaşırtan bir olay yaşandı. Somer Şef yarışmacılardan birine kaşık attı. Peki, MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı? Somer Şef kime kaşık attı?

MASTERCHEF 29 ARALIK 2024 KAŞIĞI KİM ALDI?

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde fragmanda Somer Şef'in bir yarışmacıya kaşık attığı görülüyor. Bölüm sonunda kaşığı kimin aldığı belli olacak.

Öte yandan son dörde kalan 2 yarışmacı Semih ve Onur oldu. Üçüncü yarışmacı da bu akşam netleşecek.