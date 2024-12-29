  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı? | Somer Şef kime kaşık attı?

MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı? | Somer Şef kime kaşık attı?

MasterChef'te finale sayılı günler kala son 5'e kalan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. İzleyicilerin dikkatle takip ettiği programın 29 Aralık tarihli bölümünde yarışmacılardan birine kaşık atıldı. Peki, MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı? Somer Şef kime kaşık attı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 14:40 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 14:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı? | Somer Şef kime kaşık attı?

MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılar final oynamak için mücadele ediyor. Yılın birincisi belli olmadan önce şaşırtan bir olay yaşandı. Somer Şef yarışmacılardan birine kaşık attı. Peki, MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı? Somer Şef kime kaşık attı?

MASTERCHEF 29 ARALIK 2024 KAŞIĞI KİM ALDI?

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde fragmanda Somer Şef'in bir yarışmacıya kaşık attığı görülüyor. Bölüm sonunda kaşığı kimin aldığı belli olacak.

Öte yandan son dörde kalan 2 yarışmacı Semih ve Onur oldu. Üçüncü yarışmacı da bu akşam netleşecek.

G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor
En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar
DİĞER
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun kayınpederi bakın kim çıktı! Mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!
Öcalan ne zaman "PKK lağv olsun" çağrısı yapacak? Pervin Buldan'dan "İmralı" açıklaması: "TBMM'deki partilerle görüşülecek"
Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gelecek
Stopere dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar 14:14
Kartal'da Rizespor hazırlıkları sürüyor! Kartal'da Rizespor hazırlıkları sürüyor! 14:03
F.Bahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor! 13:57
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor 13:52
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor 13:51
Blackburn Rovers - Hull City maçı ne zaman? Blackburn Rovers - Hull City maçı ne zaman? 13:00
Daha Eski
Napoli - Venezia maçı ne zaman? Napoli - Venezia maçı ne zaman? 12:25
Güneş: Toplam 3 mevkiye... Güneş: Toplam 3 mevkiye... 12:12
Stopere dünya yıldızı! Stopere dünya yıldızı! 11:59
Aslan'dan dev sürpriz! Eski yıldız geliyor Aslan'dan dev sürpriz! Eski yıldız geliyor 11:55
Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! 11:40
Fenerbahçe Beko - Merkezefendi Belediyesi erkek basketbol maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Merkezefendi Belediyesi erkek basketbol maçı ne zaman? 11:29