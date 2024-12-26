  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin MasterChef 5. ceketi kim aldı? - 26 Aralık 2024 MasterChef son ceketi alan yarışmacı

MasterChef 5. ceketi kim aldı? - 26 Aralık 2024 MasterChef son ceketi alan yarışmacı

MasterChef yeni sezon finali için geri sayım başladı. Son 6'ya kalan yarışmacılar hafta boyunca 5 ceketi almak için kıyasıya mücadele edecek. Peki, MasterChef 5. ceketi kim aldı? 26 Aralık 2024 MasterChef son ceketi alan yarışmacı ve detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 17:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef 5. ceketi kim aldı? - 26 Aralık 2024 MasterChef son ceketi alan yarışmacı

MasterChef finaline adım adım yaklaşılırken 5 ceketin sahibi de hafta boyunca belli oluyor. Yarışmacılar iki aşamalı elemeden geçerek en yüksek puanı toplamayı ve ceketi giymeyi amaçlıyor. Peki, MasterChef 5. ceketi kim aldı? 26 Aralık 2024 MasterChef son ceketi alan yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 5. CEKETİ KİM ALDI?

MasterChef2in 26 Aralık 2024 tatihli bölümünde 5. ceketi almak için yarışmacılar iki aşamalı elemeden geçiyor. Serhat Doğramacı'nın konuk olduğu bölüm sonrası 5. ceketi alan isim henüz belli olmadı.

Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı
F.Bahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi
DİĞER
Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da çok ünlü çıktı
CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başladı! Yüksel Güran'dan Nevzat Bahtiyar'a sert sözler: Sen adam değilsin
Medina'nın kankası G.Saray'a! İşte bonservis ücreti
Okan Buruk açıkladı! "Osimhen'in bonservisi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi F.Bahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi 16:56
Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için sert sözler! Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için sert sözler! 16:52
Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı 16:32
Medina'nın kankası G.Saray'a! İşte bonservis ücreti Medina'nın kankası G.Saray'a! İşte bonservis ücreti 15:25
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 14:48
Okan Buruk'tan Icardi sözleri! Lisansı askıya alınacak mı? Okan Buruk'tan Icardi sözleri! Lisansı askıya alınacak mı? 14:30
Daha Eski
Okan Buruk açıkladı! "Osimhen'in bonservisi..." Okan Buruk açıkladı! "Osimhen'in bonservisi..." 14:25
Medina F.Bahçe'ye gelmeye kararlı! Medina F.Bahçe'ye gelmeye kararlı! 13:17
Trabzonspor'da Malheiro farkı! Trabzonspor'da Malheiro farkı! 12:44
Antalyasporlu Yeşilyurt ameliyat oldu Antalyasporlu Yeşilyurt ameliyat oldu 12:20
NBA'de LeBron ve Curry düellosu! İşte kazanan NBA'de LeBron ve Curry düellosu! İşte kazanan 12:17
G.Saray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu G.Saray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu 12:12