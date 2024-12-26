  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Aralık 2024

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Aralık 2024

Gelinim Mutfakta puan durumu 26 Aralık | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 13:53 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Aralık 2024

GELİNİM MUTFAKTA 26 ARALIK | Gelinim Mutfakta'nın 1524. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 26 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 26 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 26 Aralık Perşembe günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 25 Aralık Çarşamba günü, kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 16-20 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

20 Aralık Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen isim Rojda, ikinci elenen gelin ise Selcan oldu.

Icardi'ye talip çıktı!
G.Saray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan Mikautadze hamlesi! İlk resmi teklif belli oldu...
TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk
İşte F.Bahçe'ye Szymanski için gelen teklif!
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Medina F.Bahçe'ye gelmeye kararlı! Medina F.Bahçe'ye gelmeye kararlı! 13:17
Trabzonspor'da Malheiro farkı! Trabzonspor'da Malheiro farkı! 12:44
Antalyasporlu Yeşilyurt ameliyat oldu Antalyasporlu Yeşilyurt ameliyat oldu 12:20
NBA'de LeBron ve Curry düellosu! İşte kazanan NBA'de LeBron ve Curry düellosu! İşte kazanan 12:17
G.Saray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu G.Saray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu 12:12
İşte F.Bahçe'ye Szymanski için gelen teklif! İşte F.Bahçe'ye Szymanski için gelen teklif! 11:57
Daha Eski
F.Bahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! F.Bahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! 11:48
Preston North End - Hull City maçı ne zaman? Preston North End - Hull City maçı ne zaman? 11:45
F.Bahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia F.Bahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia 11:08
Liverpool - Leicester City maçı ne zaman? Liverpool - Leicester City maçı ne zaman? 10:54
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 10:31
İşte Beşiktaş'a Musrati için gelen teklif! İşte Beşiktaş'a Musrati için gelen teklif! 10:23