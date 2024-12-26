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Haberler Magazin Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Düşler Bahçesi hangi yıl çekildi?

Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Düşler Bahçesi hangi yıl çekildi?

Komedi ve dram türünde çekilen Düşler Bahçesi filmi merak konusu oldu. İlk kez 2012 yılında vizyona giren filmle ilgli izleyiciler Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 21:30 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 22:00
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Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Düşler Bahçesi hangi yıl çekildi?

Düşler Bahçesi filmi izleyiciler tarafından dikkat çekti. Başrollerini Matt Damon ve Scarlett Johansson'ın paylaştığı filmin senaryosu We Bought a Zoo adlı gerçek hayat hikayesini anlattığı romandan Aline Brosh McKenna ve filmin yönetmenliğini de üstlenen Cameron Crowe tarafından uyarlandı. Peki, Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Düşler Bahçesi hangi yıl çekildi?

DÜŞLER BAHÇESİ KONUSU

Eşini kaybettikten sonra iki çocuğunu yalnız büyütmeye çalışan Benjamin hep beraber yaşadıkları kentten uzakta, doğayla daha baş başa olabilecekleri yeni bir eve taşınmak, yeni bir başlangıç yapmak ister. Fakat taşınmak için seçtikleri ev aslında bir hayvanat bahçesidir! Başta çok şaşırsalar da, bu eve taşınmaya ve terk edilmiş hayvanat bahçesini yeniden canlandırmaya karar verirler. Bu hem maddi hem menevi açıdan zorlu ama bir o kadar da tutku dolu bir macera olacaktır...

DÜŞLER BAHÇESİ OYUNCULARI

Matt Damon

Scarlett Johansson

Thomas Haden Church

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