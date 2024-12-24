  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 24 Aralık Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilan kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 24 Aralık Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Dilan Hanım oldu. Dilan Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 24 Aralık puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 17:30 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 17:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 24 Aralık Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Dilan Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 24 Aralık 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DİLAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Aralık yarışmacısı Dilan Hanım oldu. Dilan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SABAHAT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Aralık yarışmacısı Sabahat Hanım oldu. Sabahat Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Murat: 5

Dilan: 4

Ali Hüda: 5

Nurettin: 5

Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi!
Medina'dan F.Bahçe'ye kötü haber!
DİĞER
Kuruluş Osman'da Moğollar Kayı Obası’nda Osman Bey ve Ulugan yüzleşiyor!
Son dakika: Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
Mertens'ten G.Saray sorusuna yanıt! Gelecek sezon...
Zaniolo'da son durum nedir?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hüseyin Yücel: Camiada birlik ve beraberlik... Hüseyin Yücel: Camiada birlik ve beraberlik... 16:44
F.Bahçe'den Muriqi bombası! F.Bahçe'den Muriqi bombası! 16:35
Ciro Immobile “Sadece kazanırsanız..." Ciro Immobile “Sadece kazanırsanız..." 16:31
Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle buluşacak Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle buluşacak 15:26
Mertens'ten G.Saray sorusuna yanıt! Gelecek sezon... Mertens'ten G.Saray sorusuna yanıt! Gelecek sezon... 15:21
Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! 14:14
Daha Eski
Manisa FK'da Hakan Şapçı imzayı attı Manisa FK'da Hakan Şapçı imzayı attı 13:43
Türkiye'den Premier Lig'e! Anlaşma tamam... Türkiye'den Premier Lig'e! Anlaşma tamam... 13:24
G.Saray'ın şikayeti UEFA'dan sonuç getirdi! G.Saray'ın şikayeti UEFA'dan sonuç getirdi! 13:05
Zaniolo'da son durum nedir? Zaniolo'da son durum nedir? 13:03
Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! 12:13
Kadın basketbolunda kupa kuraları çekildi Kadın basketbolunda kupa kuraları çekildi 12:12