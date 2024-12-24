YEMEKTEYİZ puan tablosu 24 Aralık Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Dilan Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 24 Aralık 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DİLAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Aralık yarışmacısı Dilan Hanım oldu. Dilan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SABAHAT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Aralık yarışmacısı Sabahat Hanım oldu. Sabahat Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Murat: 5

Dilan: 4

Ali Hüda: 5

Nurettin: 5