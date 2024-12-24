  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Aralık 2024

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Aralık 2024

Gelinim Mutfakta puan durumu 24 Aralık | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Aralık Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 11:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Aralık 2024

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK | Gelinim Mutfakta'nın 1522. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 24 Aralık Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Aralık Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Aralık Pazartesi günü, kura sonucu çeyrek altının sahibi Özlem gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 16-20 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

20 Aralık Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen isim Rojda, ikinci elenen gelin ise Selcan oldu.

Medina'dan F.Bahçe'ye kötü haber!
G.Saray ve F.Bahçe arasında Mikautadze yarışı!
DİĞER
Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! İnci Türkay, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven…
Son dakika: Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
Samet F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi
Avrupa devlerinden Yunus'a kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ilk yarıya damga vurdu! İşte o istatistikler G.Saray ilk yarıya damga vurdu! İşte o istatistikler 10:56
Medina'dan F.Bahçe'ye kötü haber! Medina'dan F.Bahçe'ye kötü haber! 10:46
Talisca'nın ardından bir bomba daha! Talisca'nın ardından bir bomba daha! 10:39
Alperenli Rockets üst üste 3. kez kazandı Alperenli Rockets üst üste 3. kez kazandı 10:29
G.Saray ve F.Bahçe arasında Mikautadze yarışı! G.Saray ve F.Bahçe arasında Mikautadze yarışı! 10:09
Fener'den tarihi hamle! Talisca'dan sonra.. Fener'den tarihi hamle! Talisca'dan sonra.. 09:44
Daha Eski
Samet F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi Samet F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi 09:39
Avrupa devlerinden Yunus'a kanca! Avrupa devlerinden Yunus'a kanca! 09:27
Bugün hangi maçlar var? 24 Aralık Salı Bugün hangi maçlar var? 24 Aralık Salı 08:27
Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! 01:00
F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... 00:55
F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! 00:55