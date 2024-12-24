Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Aralık 2024

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK | Gelinim Mutfakta'nın 1522. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 24 Aralık Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Aralık Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Aralık Pazartesi günü, kura sonucu çeyrek altının sahibi Özlem gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 16-20 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

20 Aralık Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen isim Rojda, ikinci elenen gelin ise Selcan oldu.