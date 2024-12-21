Masterchef son eleme adayı 21 Aralık | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 21 Aralık eleme adayı...

14 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 21 Aralık tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi tatlıyı yapmak için yarışıyor. Kazanan takım, dokunulmazlığı alan ve haftanın 7. eleme adayı henüz belli olmadı. Bölüm sonunda detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.