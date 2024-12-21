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Haberler Magazin Masterchef son eleme adayı 21 Aralık | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Masterchef son eleme adayı 21 Aralık | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 21 Aralık 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 14:10
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Masterchef son eleme adayı 21 Aralık | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 21 Aralık eleme adayı...

14 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 21 Aralık tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi tatlıyı yapmak için yarışıyor. Kazanan takım, dokunulmazlığı alan ve haftanın 7. eleme adayı henüz belli olmadı. Bölüm sonunda detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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