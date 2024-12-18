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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 18 Aralık Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 18 Aralık Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Serap Hanım oldu. Serap Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 18 Aralık puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 19:10
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 18 Aralık Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Serap Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 18 Aralık 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERAP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Aralık yarışmacısı Serap Hanım oldu. Serap Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BAYRAM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17 Aralık yarışmacısı Bayram Bey oldu. Bayram Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yıldız: 5

Taner: 4

Serap: 4

Mine: 6

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