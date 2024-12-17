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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 17 Aralık 2024

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 17 Aralık 2024

Gelinim Mutfakta puan durumu 107 Aralık | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 17 Aralık Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 12:30
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 17 Aralık 2024

GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK | Gelinim Mutfakta'nın 1517. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 17 Aralık Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 17 Aralık Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

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GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 16 Aralık Pazartesi günü, kayınvalidelerden en yüksek puanı alan çeyrek altının sahibi Selcan gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9-13 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Beyza gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9-13 Aralık haftasında eleme olmadı.

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