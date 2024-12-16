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Haberler Magazin MasterChef'te kim kazandı? - 16 Aralık 2024 MasterChef kazanan isim

MasterChef'te kim kazandı? - 16 Aralık 2024 MasterChef kazanan isim

2024 MasterChef'te finale az bir süre kaldı. Yarışmacılar 5 ceketen birini almak için kıyasıya mücadele ediyor. Hafta boyunca yapılan 2 aşamalı yarışmalardan sonra bir kişi yukarı çıkmaya hak kazanacak. MasterChef'te kim kazandı? İşte 16 Aralık 2024 MasterChef kazanan isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 14:14 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 14:20
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MasterChef'te kim kazandı? - 16 Aralık 2024 MasterChef kazanan isim

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ederken finale de sayılı günler kaldı. son 7 içerisinden 5 kişi ceket giyecek ve final oynayacak. Peki MasterChef'te kim kazandı? 16 Aralık 2024 MasterChef kazanan isim kim? Detaylar haberimizde...

16 ARALIK 2024 MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChefîn 16 Aralık 2024 tarihli bölümünde son 7'ye kalan yarışmacılar 2 aşamalı yarışmadan geçiyor. Geçen yıllarda yarışan Hasan Biltekin'in kaşık alan tabağını yapmaya çalışan yarışmacılar ikinci aşamada ise kuzu kulağı ve isot salçasıyla yaratıcılık oynuyor. Bu akşamın kazananı ise gecenin sonunda belli olacak.

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