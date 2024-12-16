MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ederken finale de sayılı günler kaldı. son 7 içerisinden 5 kişi ceket giyecek ve final oynayacak. Peki MasterChef'te kim kazandı? 16 Aralık 2024 MasterChef kazanan isim kim? Detaylar haberimizde...

16 ARALIK 2024 MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChefîn 16 Aralık 2024 tarihli bölümünde son 7'ye kalan yarışmacılar 2 aşamalı yarışmadan geçiyor. Geçen yıllarda yarışan Hasan Biltekin'in kaşık alan tabağını yapmaya çalışan yarışmacılar ikinci aşamada ise kuzu kulağı ve isot salçasıyla yaratıcılık oynuyor. Bu akşamın kazananı ise gecenin sonunda belli olacak.