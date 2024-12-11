MASTERCHEF ELEME ADAYI 11 ARALIK 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 11 Aralık 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

11 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 11 Aralık tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi yemekleri yapmak için yarıştı. Eleme adayı Erim oldu.