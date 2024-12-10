  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin MASTERCHEF ELEME ADAYI 10 ARALIK 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI 10 ARALIK 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 10 Aralık eleme adayı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 20:10 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 20:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF ELEME ADAYI 10 ARALIK 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 10 Aralık 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

10 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 10 Aralık tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi yemekleri yapmak için yarıştı. Eleme adayı ise henüz belli olmadı.

VAR konuşmaları açıklandı! Barış Alper - Manaj...
F.Bahçe'ye 45 milyon Euro'luk yıldız! Aranan kan bulundu
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Sivasspor - Galatasaray maçının ilk yarısına damga vuran pozisyon... VAR devreye girdi...
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Türkiye tüm vücudunu koymaya hazırdır
Talisca transferinde sıcak gelişme!
G.Saray genç oyuncunun sözleşmesini uzattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları | CANLI Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları | CANLI 20:35
VAR konuşmaları açıklandı! Barış Alper - Manaj... VAR konuşmaları açıklandı! Barış Alper - Manaj... 19:59
NBA, Avrupa'da lig kurmak istiyor NBA, Avrupa'da lig kurmak istiyor 19:58
Felipe Melo Türkiye'ye geldi! Felipe Melo Türkiye'ye geldi! 19:50
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! 19:27
Trabzonspor’da G.Saray maçı hazırlıkları sürüyor Trabzonspor’da G.Saray maçı hazırlıkları sürüyor 19:19
Daha Eski
Talisca transferinde sıcak gelişme! Talisca transferinde sıcak gelişme! 18:36
Sivasspor Charisis'in sözleşmesini uzattı! Sivasspor Charisis'in sözleşmesini uzattı! 18:31
Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması 18:26
G.Saray genç oyuncunun sözleşmesini uzattı! G.Saray genç oyuncunun sözleşmesini uzattı! 18:04
F.Bahçe A. Bilbao maçına hazır! F.Bahçe A. Bilbao maçına hazır! 17:42
Acun Ilıcalı'ya flaş cevap: "Onun haddi değil" Acun Ilıcalı'ya flaş cevap: "Onun haddi değil" 17:42